Je těžké to srovnávat. V Pásmu Gazy je opravdu humanitární průšvih, to není výmysl. Ale kdyby nebylo pozemní ofenzivy, mohl by Izrael v tamních úkrytech i nemocnicích zneškodnit tolik hamásovců? Co s tím?

Tu nelze najít okamžitou a jednoznačnou odpověď. Přesto je právě po takových odpovědích sháňka. Řekne-li slovenský premiér Fico, že válka na Ukrajině nemá vojenské řešení, neboť nelze porazit jadernou velmoc, dostane cejch rusofila i „chcimíra“.