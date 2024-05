Jenže teď je jasné, že vizualizace a reál jsou stejné a celkový dojem je snad ještě horší než z toho, co bylo jen v digitální podobě. Fialovo-modrá barevnost není v žádném zajímavém kontrastu k bílo-žluté fasádě, jen řve do světa. Kýč to určitě není, ale bombastická plastika, která ruší čisté linie. A proč je na Máji? Protože Davida Černého oslovil majitel domu, který si žádal venkovní instalaci.