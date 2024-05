Vidoucí justice. Chystaná novela trestního zákoníku může nabourat důvěru občanů v systém

Záleží samozřejmě na optice. Brýlemi přeplněných věznic by to bylo plus. Nebo i z pohledu na rychlost nápravy majetkových nároků. Ale zůstala by justice nadále slepá, jak je zobrazována již od antických dob?

Toto je zásadní a nejdůležitější bod. Spravedlnost nemá jen trestat, ale též utvářet obraz společnosti, její hodnotový žebříček, důvěru občanů v systém. Tvrdí to i Nejvyšší soud. Leč chystaná novela trestního zákoníku může právě tuto důvěru nabourat. Jistě se v praxi nebudou řešit případy vražd pokutou. Ale už samo otevření debaty na to téma může vést ke zpochybnění i otázkám.

Bude o pokutách rozhodovat justice slepá, nebo vidoucí? Nenahraje vidoucí justice těm, kteří „na to mají“? Nedopadne to tak, že si budete moci na trestný čin našetřit? Tyto otázky jsou myšleny v nadsázce. Ale už fakt, že vznikají, že návrh novely zvažuje možnost pokuty za jakýkoliv trestný čin, by měl dát jasný signál, jak se dnes říká. Dámy a pánové, brzděte.