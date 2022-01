V excelových tabulkách Válka a Fialy je vše jasné, v našich životech nikoli

Zatímco v uplynulých měsících určoval naše možnosti pohybu a společenského života „sociální kredit“ v podobě potvrzení o vakcinaci, v následujících týdnech nám budou certifikáty k ničemu, přinejmenším v práci. Ve středu je vláda „zrušila“. Jen tak mimochodem, prostě nám racionálně oznámila, že očkovaní už nebudou mít takové výhody. Pan ministr nás ujistil, že se máme očkovat z jediného důvodu – „abychom nezemřeli“.

Potíž je v tom, že spousta lidí se očkovala z jiných důvodů, aby mohli do hospody, na fotbal, na koncert, cestovat. Zkrátka tím získávali nějakou výhodu. Výhoda padá zatím jen při každodenním příchodu do zaměstnání. Momentálně se očkují především ti, kteří by to stejně udělali. Ironií osudu tomu odpovídají i statistiky očkování, jež po nástupu vlády nevykazují takové počty dávek jako před tím, než se Fialova koalice ujala ministerstev. Ale třeba je to jen výkyv. Nicméně drtivou většinu vakcín posledních měsíců tvoří třetí dávky. Tedy opět KŘÍŽOVÁ se aktivně hlásí skoro výhradně jen ti, kteří měli zájem už v minulosti.

V excelových tabulkách profesorů Válka a Fialy je vše jasné, přehledné a logické. V našich životech nikoli. Sama vláda se, možná jen instinktivně a nikoli záměrně, brání komunikaci s médii a odmítá sdělovat podrobnosti o svých čerstvých rozhodnutích. Dělá to dojem, jako by ministři neměli sami moc jasno, co platí a neplatí a co z toho pro občany vyplývá, proto z tiskovek utíkají.

Vláda by měla s únavou, frustrací a malou ochotou ke změnám u občanstva alespoň trochu počítat a snažit se být srozumitelnější. Samozřejmě striktně racionálně.