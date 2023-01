To heslo je samozřejmě demagogické a populistické. Zde se vůbec nepočítá s racionalitou. S tím, že voliči vědí, že o válce nerozhoduje prezident, ale vláda. O to tu nejde. Ostatně vůbec nejde o vojáky (jakkoliv se jich ministryně Černochová zastává), ale o tažení proti vládě. Babiš staví pro voliče konstrukci, že Pavel je voják, Pavel má blízko k vládě, tudíž nebude oponovat při podpoře Ukrajiny, tudíž s ním na Hradě je cesta Česka do přímé účasti ve válce pravděpodobnější.