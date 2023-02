Tuto otázku oživily (čtvrteční, 2. února 2023) ruské oslavy 80 let od vítězství u Stalingradu, zlomu ve druhé světové válce. Vidí-li v něm Putin paralelu s válkou na Ukrajině, považuje-li za tutéž obranu před nacismem boje z let 1943 i 2023, je to něco, co žádný tlumočník nevysvětlí.