Platit za chalupu každý rok na dani o polovinu víc, než činila kupní cena? To by mě otrávilo

Názor

Uvažuju, že prodám chalupu, konstatovala minulý týden kamarádka Olina v souvislosti s novými sazbami daně z nemovitostí. Přišlo jí líto, že by měla platit už skoro šest tisíc ročně, což je přes pět stovek měsíčně za něco, co má ráda, ale co naplno využívá jen dva tři týdny v létě.