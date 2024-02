Názor

Ekonom Petr Zahradník byl zmocněncem pro přijetí eura necelé dva dny. To je doba, kterou ani nestojí za to uvést v životopise. Do funkce jej jmenoval ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), o němž 99 procent občanů do té chvíle ani netušilo, že takový člen vlády existuje.