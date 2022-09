Zelený Raoul a zpráva pro šéfredaktora. „Píšu ti proto, že jsi špatný manažer“

Názor

Nazdar, Marku (Marek Stoniš, šéfredaktor týdeníku Reflex – pozn. red.), sorry, že takhle přes noviny, ale člověk holt zprávy dostává i přes kanály, který si sám nevybere. Koneckonců, tys taky Zeleného Raoula po osmadvaceti letech kontinuálního publikování zrušil mailem, Milan Tesař a Štěpán Mareš, dva zbývající autoři, ti ani nestáli za to, abys jim to řekl do očí.