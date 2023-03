Zažijeme to už po pětatřicáté v řadě a racionalita toho kroku – úspora energie – už dávno oslabila. Je to ukázka anonymního užívání zájmena „oni“. To „oni“ přikazují měnit čas, říká se často. Za „oni“ si můžete dosadit vládu či EU. Ale spíše jde o neschopnost občanů, jejich reprezentantů i vlád se dohodnout. Proto budeme přepínat čas i v dalších letech, ač to podle průzkumů nemalou část lidí rozčiluje.