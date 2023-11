Jak zabránit prosperitě. Zpátečnický národní konzervativismus je politická lež

V tomto směru můžeme jednoznačně říci, že se jedná o velký podvod na občanech. Tento konzervativismus, často se označující jako národní, slibuje občanům minulost, která už nejen že není, ale nemůže se ani vrátit. Byť některé hodnoty minulosti a jistoty mohou být pro nás velmi přitažlivé.

V dějinách se zvláště v době radikálních proměn objevuje snaha uchovat si starý dobrý svět a jeho stabilitu. Ale všechny nové okolnosti směřují proti němu. Nejde o to zahodit vše, nač jsme si zvykli, to by nemělo žádný význam.