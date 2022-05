Co dnes znamená pomoc? Dětským divákům to vysvětlí snímek Podaná ruka

Co si dnes děti představují pod pojmem pomoci a podané ruky? Na to by měly odpovědět výtvory vzešlé ze Školy animace, která je jedním z doprovodných programů letošního Anifilmu. Účastníky seznámí s procesem tvorby animovaných filmů a nechá je vytvořit vlastní dílo na navržené téma. Dalšími doprovodnými akcemi jsou hry, projekty virtuální reality, výstavy, koncerty či loutkové divadlo.

Anifilm, Liberec, 10.–15. 5.

Hlavní náplní Anifilmu je samozřejmě promítání filmů v soutěžních i tematických sekcích. Mezinárodní soutěž uvede jedenáct snímků, některé z nich již prověřené světovými festivaly a cenami. Je mezi nimi i film Moje slunce Mad Michaely Pavlátové, který získal Cenu poroty na přehlídce v Annecy a byl nominován na Zlatý glóbus.