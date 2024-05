Císař Augustus byl Masarykem starého Říma, říká archeolog Pavel Titz. Našli Japonci jeho ztracenou vilu?

Lidovky.cz: Co přesně se na severním svahu Vesuvu našlo?

Už ve třicátých letech 20. století italští zemědělci v městečku Somma Vesuviana omylem vykopali pozůstatky grandiózního objektu – již tehdy se objevily spekulace o tom, že by to mohla být vila císaře Augusta, ve které tento státník v roce 14 našeho letopočtu také zemřel. Pozdější výzkum ale odhalil, že objekt je až ze 2. století.

Nicméně teď se týmu japonských vědců podařilo vykopat pod touto budovou ještě jinou, která skutečně spadá do 1. století, a tedy minimálně do časů císaře Augusta. Žádný přímý důkaz o tom, že tam opravdu bydlel, ale zatím nemáme.

Lidovky.cz: Na čem tedy japonští vědci svou teorii zakládají?

Písemné prameny – Suetonius, Tacitus, Velleius Paterculus – nám říkají, že Augustus zemřel v Nole, což je městečko vzdálené pouhých deset kilometrů. A pozůstatky prostor, které nyní archeologové objevili, jsou vpravdě monumentální.

Byly nalezeny sochy, fresky, mozaiky, jsou tam obrovské reprezentační prostory, což dává tušit, že tam bydlel někdo velmi mocný, pravděpodobně tam k němu na audienci chodili lidé z širokého okolí.

Pod touto vrstvou teď japonský tým nově objevil například soukromé lázně, což nás zase vede tímto směrem. Mohl to být císař Augustus, ale jak říkám – důkaz o tom zatím nemáme.

Lidovky.cz: Místo jste dvakrát navštívil a pět let jste byl členem mezinárodního archeologického týmu v nedalekých Pompejích. Jste schopen si představit, že to byla Augustova vila?

Ano, jsem schopen si to představit. Zdráhám se ale říct, že to stačí. Archeologie je stále pozitivistická věda, kde bez přímého důkazu bohužel nelze tvrdit nic. I přesto ale zdůrazňuji, že se jedná o pozoruhodný objev.

Lidovky.cz: Jaká fakta podle vás zase mluví proti japonské teorii?