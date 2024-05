Tentování o jazycích. Čeština je řeč bohatá, ale některé užitečné věci nám v ní přece jenom chybí

Občas mi v češtině některá slova chybí. Hlavně slovenské otázny nebo německé fraglich. Obojí se sice dá přeložit, třeba jako pochybný nebo nejistý, ale v některých případech to prostě není úplně ono. Stejně tak někdy postrádám různé cizojazyčné struktury: německé es gibt a anglické I want you to do something. Když se však člověk dozví, co mají některé jiné jazyky, rád by toho do svého jazyka ukořistil ještě víc.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit