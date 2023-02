Přijímačky na vysokou školu jsou nejdůležitějším momentem v životě, říká čínská studentka

Jeden semestr v USA. Meredith Lu nyní ve Washingtonu studuje na University of New York. | foto: Archiv Meredith Lu

Rozhovor

Meredith Lu je mladá Číňanka, která strávila loňský podzim na University of New York v Praze (UNYP). Vyrostla v provincii Vnitřní Mongolsko, ale studuje v bakalářském programu na Newyorské univerzitě v Šanghaji, vzdálené čtyři až pět hodin letu od jejího rodného města. To je daleko i na čínské poměry. „Odmalička mi bylo jasné, že se kvůli lepšímu vzdělání budu muset přestěhovat, takže jsem na to byla připravená,“ říká.