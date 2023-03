Benjamínk perutě. Dalibor Brochard zahynul na konci války na azorském ostrově Terceira krátce po startu letadla

Doporučujeme

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že se dobrovolně dávám k dispozici Národnímu výboru československému a že souhlasím, abych byl zařazen do československé armády, budu-li uznán schopným vojenské služby. Prohlašuji dále, že činnou službu vojenskou u československých jednotek nastoupím ihned, jakmile budu k tomu vyzván, a že nemám žádných výhrad co do místa anebo zvláštního vojenského služebního zařazení.