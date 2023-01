Nejzajímavější etnické umění světa: Pokochejte se plejádou rozličných počinů lidského umu

Můžeme mu říkat všelijak: etnické umění, kmenové neboli tribální umění, domorodé umění, primitivní umění, tradiční umění anebo třeba nativní umění. Pod tím vším se skrývá ohromující zásoba světového kulturního dědictví, která přitahuje i fascinuje už staletí. A na stránkách Orientace Lidových novin ji budeme v příštích měsících zevrubně zkoumat.

Už je tomu 85 let, co malující filozof (či filozofující malíř) Josef Čapek uvedl svoji půvabnou knížku věnovanou „kmenovému umění“ těmito slovy:

„Přiznávám bez okolků, že ke svému úkolu přistupuji s nemalou trémou. Je to u nás první obšírnější práce, která se dotýká této látky... Jsou to jen poznámky malíře, který, upoután výtvory umělců vzdálených ras, zemí i věků, pocítil jim tváří v tvář mocná hnutí úžasu, dojetí i úcty nad podivuhodnými silami, kterými tato tvorba vládne. Je v ní zvláštní znalost i um, mnoho přírodně silného, umělecky základního i vzácného, na co naše umění evropské, jakkoli bohaté, se v určitou chvíli a pod zorným úhlem vývojových nutností jevilo chudé, vyžile a neplodně povznesené.“