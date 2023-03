Určitý typ selhání nás činí lepšími proto, že nás činí citlivějšími, říká filosofka Matějčková

Lidovky.cz: Titul vaší knihy naznačuje, že se vymezujete vůči prostředí vítězů a poražených, v němž žijeme. Vítězové a poražení globalizace, ve volbách… Byl to ten prvotní motiv?

Ten titul vychází z Rilkova verše: „Kdo tu mluvil o vítězství? / Vydržet – toť vše!“ Připadá mi skvělý, i když nevím, zda je pravdivý. Často přece JDE o vítězství, možnost vítězství dává nějakou naději, ale zároveň nás může svazovat a ničit. Umanutá zaměřenost jen na to, co chci a za čím jdu, může zničit vše dobré. Ale můžete namítnout, že rezignace je jen jiná cesta k vítězství.

Lidovky.cz: Vypadá to tak: rezignace jako finta, zdánlivě se zastavím, abych se našel, ve skutečnosti jdu dál za odměnou.

Ano, i já vím, že se té odměny nemůžeme vzdát, ale v určitém cvičení můžeme zjistit, že odměna může být v samotném úsilí. Ostatně proto se zabývám Nietzschem, který říká, že těžiště života je v úsilí a přemáhání. Zároveň vím, že i zde se schovává nebezpečí. Souvisí to s modernou, jež neglorifikuje jen vítěze, ale také antihrdiny, které máme rádi. Kafka, různí zmatenci a ňoumové. Silně je to přítomné u Waltera Benjamina.