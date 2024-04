Básník na srbské frontě. Do vlasti se po válce František Kryštof vrátil jako major francouzských legií

Narodil se 29. března 1891 v Týništi nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu v Hradci Králové se rozhodl pro studium práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, jež však již po dvou semestrech v roce 1910 zanechal. Téhož roku nastoupil coby jednoroční dobrovolník prezenční vojenskou službu v rakousko-uherské armádě.

Při jejím výkonu se poprvé podíval na Balkánský poloostrov, když sloužil u c. a k. pevnostního dělostřeleckého pluku č. 5 v Kotoru na pobřeží Jaderského moře až do svého vyřazení v roce 1911 jako velitel dělostřelecké čety. V prosinci 1912 se sem opět vrátil, neboť byl v rámci částečné mobilizace v hodnosti kadeta opět povolán k jednotce, u níž zůstal až do září 1913.