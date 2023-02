Kdyby rodiče a bratr raději zahynuli. V Deníku běžence Jean Malaquais popisuje, jak se vzepřel osudu

Doporučujeme

To, že se člověk dostal do Francie, nemuselo najednou po Hitlerově vpádu znamenat vůbec nic. Pokud byl navíc židovského původu, skončil by stejně zase tam, odkud odešel, na Východě, v koncentračním táboře. Jean Malaquais byl původem polský Žid, ale v Deníku běžence můžeme číst o tom, jak se tomuto osudu vzepřel a šťastně odcestoval za oceán.