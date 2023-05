Retardů, co si hrají na šerify, máme i v české kotlině dost. Švýcarský prozaik nás zavádí za těmi na Islandu

Abychom viděli, že literatura je přínosná též vzhledem k současným společenským problémům. Respektive abychom věděli, že literatura není odtržená od běžného života: „Landsbankinn a pošta sídlily v budově obecní kanceláře, ale přepážka fungovala jen několik hodin v týdnu. Kdo potřeboval poslat dopis, mohl to udělat i tady v obchodě.“

Snad to nějak poslouží české vládě, která marně vymýšlí, jak a proč zachránit Českou poštu, což je ta firma, jež nejvíce utratila za zlaté padáky pro odvolávané ředitele a již lidi milují, neboť po dlouhých minutách čekání je tamní pracovníci u přepážky dorazí nabídkou stíracích losů.

Svět, to je taky velká losovací soutěž. Ale to už známe z Forresta Gumpa, že nikdy nevíte, jaký kousek z bonboniéry si vyberete. Hlavní hrdina románu Kalmann je podobně disponovaný jako americká postava zpodobněná ve slavné filmové adaptaci Tomem Hanksem. Kalmann je rovněž „momentálně zaostalý“, proto nemá řidičský průkaz, proto jeho vzdělání skončilo na základní škole, proto měl v dětství kromě jiného občas i záchvaty zuřivosti a proto ho vychoval dědeček, jelikož matka samoživitelka na to nestačila, musela pracovat.