Milý zloději, náš život je v troubě. Čeští čtenáři se poprvé seznamují s argentinským autorem Federicem Jeanmairem

Jedná se o zločin? A dalo by se to klasifikovat jako verbální znásilnění? Člověk to sice té staré paní přeje, nicméně…

Ano, jistě je pravda, že ten mladík se k ní nezachoval hezky, ale dává jí to právo, aby ho… Ovšem, je to třiadevadesátiletá osamělá chudinka, která si v životě nic neužila, nanejvýš ústrky, avšak zas považte, že jemu je teprve čtrnáct.

Lze si snadno představit, jak někteří už teď křičí: kdyby tohle dneska udělal chlap čtrnáctileté, to by byl poplach… Navíc žijeme v korektní době, takže jsme vykoumali už i pojem „přiměřená obrana“, proto musíte dávat pozor, abyste tomu, kdo se chystal ublížit vám, neublížili příliš, to by se vám mohlo šíleně vymstít…