Kandidát nepřichází, ale je stvořen. Strhující román o zákulisí politických kampaní

Pokud pracujete v prezidentské kampani jako tisková mluvčí a následně napíšete román, kde je hlavní hrdinkou tisková mluvčí kandidáta na prezidenta, spekulacím na téma, kolik je toho v knize podle pravdy a co už je fikce, se nevyhnete. A můžete stokrát opakovat, že román je přece z principu fikcí, stejně se vás na to budou všichni ptát.

Lenka Pastorčáková, někdejší tisková mluvčí prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše, o tom ví svoje. Abyste v románovém kandidátovi Viktoru Vranském Jiřího Drahoše nehledali, tomu se vyhnout úplně nejde: sice si na první pohled podobní nejsou, ale oba to jsou důstojní pánové, uznávané autority, kapacity ve svých oborech, oba navenek působí trochu sucharsky…

V zákulisí

Na druhou stranu je ale fakt, že je jenom dobře, že čteme fikci. Samozřejmě, ledacos bylo realitou inspirováno, ale jak sama autorka přiznává, každou situaci úmyslně dovedla až do groteskního absurdna. I každou postavu: představa, že by na klíčových pozicích třeba v televizním zpravodajství opravdu seděli šéfredaktoři podobní románovému Hemzovi, je jednoduše strašidelná; o jejich tajných komplotech s oblíbenými politiky nemluvě. A o zákulisních šíbrech, kteří se pohybují za plentou politického zákulisí, to platí též.

KNIHA Kandidát Lenka Pastorčáková Vydalo nakladatelství Cosmopolis/Grada, Praha 2022. 384 stran.

Z porady na poradu

Nehodnoťme ale případnou podobnost s realitou: Lenka Pastorčáková, někdejší novinářka se zkušenostmi z České televize, Novy i Primy, totiž napsala román. Román, který je dějově strhující, a i když se nevyhne možná zbytečnému hraní na city (třeba jako hned v úvodní scéně, kdy hrdinka zahlcená prací zanedbává partnerský vztah i svou rodinu včetně maličkého synovce), lze v napětí přečíst navzdory bezmála čtyřistastránkové délce za jediný večer.

Protože dokáže připoutat a udržet čtenářovu pozornost až do šokujících závěrečných odhalení. A protože dokáže pobavit: autorka nezapře, že líčení nekonečných a zbytečných porad, kterých je za den hned několik, aby každý mohl demonstrovat svoji nepostradatelnost, z osobní zkušenosti minimálně vychází. A dalším plusem, který dojem čtivosti podtrhuje, jsou uvěřitelné dialogy. Osobně jsem na románové dialogy velmi háklivý: napsat je tak, aby „nešustily papírem“, jak říká nadužívané klišé, není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát.

Nemá cenu se tvářit, že by román Kandidát byl nějaký filozofující opus. Ani jím totiž nemá být: zaplaťpánbůh. Hraní si na Kunderu je v české literatuře dost a dost. Kandidát je příběh. Silný příběh. A těch není nikdy dost. Ďábel totiž nenosí Pradu, ale drahý oblek.