Manželé, porody, potraty a pilulky. Byla autorka Kodaňské trilogie mučena ve světě ovládaném muži?

Nad stránkami Kodaňské trilogie má člověk setrvale pocit, že se plazí po čemsi plochém, nejspíš po dřevěné podlaze ve starém, chudém bytě. Nejde přitom o důsledek faktu, že Kodaň je placatá, že je placaté i celé Dánsko, o němž se přece říká, že ho lze celé přehlédnout, když si člověk stoupne na sud tamního piva.

A nejde ani o narážku na to, co o sobě Tove Ditlevsenová několikrát poznamená, totiž že nebyla vybavena bujnými vnadami. Daleko spíše se jedná o důsledek stylu, jímž jsou tyto paměti psány. Máloco problematizují, běží dopředu a právě těmi nezaplněnými mezerami mezi jednotlivými prkny – větami či kapitolami – té dřevěné podlahy profukuje smutek.

Chtělo by se říci, že Kodaňská trilogie připomíná školní práci, v onom prkenném vyjadřování, která nedovoluje postihnout veškeré zákruty našich životů. Taky je tu jistá tematická obnošenost, protože Tove Ditlevsenová (1917–1976) pocházela z chudé rodiny, kde otec často neměl práci, ale o to zapálenějším byl propagátorem levicové politiky. Později třeba čteme o nástupu Hitlera a o válce, avšak jde o okrajovou záležitost, života dánské spisovatelky se to nijak výrazněji netkne – ani psychicky, ani co se týče materiální stránky.