Za rozpad The Beatles může John Lennon, má jasno Paul McCartney. Chtěl jsem pokračovat, tvrdí

Zpěvák a skladatel Paul McCartney označil za viníka rozpadu legendární kapely The Beatles svého někdejšího kolegu Johna Lennona. Při natáčení rozhovoru pro připravovaný pořad stanice BBC Radio 4 tímto sdělením vyvracel spekulace, že za rozpad kapely mohl on sám. Podle McCartneyho Lennon jednoho dne přišel a prohlásil, že v kapele končí. O obsahu pořadu This Cultural Life, který se bude vysílat 23. října, píše list The Guardian.



„Já jsem ten rozpad nevyvolal. Byl to náš Johnny,“ prohlásil McCartney. The Beatles podle něj v té době dělali velmi dobrou hudbu a jemu bylo mu líto, že se rozešli. „Byla to moje kapela, moje práce, můj život. Chtěl jsem v tom pokračovat,“ dodal.

John Lennon podle McCartneyho v té době začínal svůj vztah s Yoko Ono. Chtěli na sebe mít čas a Lennon měl také tendenci dělat si věci po svém. Možná i proto se chtěl odpoutat od kapely, domnívá se McCartney.

12. září 2018

Mnozí fanoušci byli dlouhá léta přesvědčeni, že za rozpad skupiny může Paul, protože v roce 1970 na otázku novináře odpověděl jako první, že The Beatles už neexistují. Ve skutečnosti byl ale podle McCartneyho konec kapely jasnou a dohodnutou věcí už několik měsíců, ale tehdejší manažer kapely Allen Klein všechny čtyři členy požádal, aby o tom mlčeli, než uzavře několik důležitých obchodních smluv. McCartney dnes říká, že byl prostě jen první, kdo už nevydržel mlčet.



The Beatles byli jednou z nejslavnějších a nejvlivnějších skupin všech dob, ovlivnili stovky dalších hudebníků. Od bezstarostných zamilovaných písniček z počátku kariéry se posunuli k propracovaným a mnohovrstevnatým skladbám, vždy ale melodicky precizním a pěvecky brilantním. Alba jako Revover, Abbey Road nebo Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band patří mezi nejdůležitější desky populární hudby všech dob.