Blízký východ muzikálu nepřeje. Spielbergovo West Side Story nesmí kvůli transsexuální postavě do kin

Tony (Ansel Elgort) a Maria (Rachel Zeglerová) se do sebe bezhlavě zamilují. Jenže jsou padesátá léta minulého století a newyorskou čtvrť Upper West Side ovládají gangy mládežníků. Problém je, že Tony patří do Jets a Maria je sestrou Bernarda, šéfa znepřáteleného portorikánského gangu Sharks. Převládne láska nad dlouholetou rivalitou?

Ve slavném filmovém zpracování z roku 1961 s Natalií Woodovou a Richardem Beymerem v hlavních rolích hrají Portorikánce z gangu Sharks herci bílé barvy pleti. To se Spielberg rozhodl napravit. „Přinesli do toho opravdovost. Přinesli do toho vše, čemu věří. Vše, co je představuje,“ popsal režisér.

Změny se týkaly i jiných prvků filmu, díky kterým je novinka mnohem inkluzivnější k menšině. Postava transsexuála Anybodyse se objevuje i v původním snímku, ale jeho sexualita je v něm definována velmi vágně. V novince se k transsexualitě otevřeně hlásí a ve filmu dostává poměrně hodně prostoru.

To vadí státům Blízkého východu, jako jsou Katar, Kuvajt, Saúdská Arábie, Bahrajn, Omán nebo Spojené arabské emiráty. Transsexualita je v těchto zemích vážným zločinem. Magazín The Hollywood Reporter píše, že země zažádaly společnost Disney, která film produkuje, o možnost scény s transsexuály vystřihnout. Zábavní gigant nicméně trvá na tom, že žádné zásahy do filmu nebudou.

Disney v těchto případech často měří dvojím metrem. Při nedávném uvedení komiksového snímku Eternals přišel na přetřes homosexuální polibek mezi dvěma muži. Ačkoliv společnost nejdříve úpravy snímku odmítala jako v případě West Side Story, nakonec požadavkům ustoupila. Země Blízkého východu tak mohly uvést cenzurovanou verzi.

Dobře hodnocený sen

Steven Spielberg snil o natočení West Side Story už jako dítě. „Moje matka byla klasická klavíristka. Náš dům byl plný klasických nahrávek a já vyrůstal obklopen touto hudbou. West Side Story byl vlastně první kousek populární muziky, kterou naši ve svém klasicko-hudebním domě strpěli. Už jako dítě jsem se do toho po uši zamiloval. West Side Story mě pronásledovalo a já jsem se teď konečně rozhodl to své nutkání vyslyšet,“ popsal před rokem magazínu Vanity Fair. Nutno říct, že kritici mu zobají z ruky. Snímek si odnáší obecně velmi kladná hodnocení.

Původní muzikál West Side Story stvořili v roce 1957 Leonard Bernstein a Stephen Sondheim. Volně se inspirovali literární klasikou Romeo a Julie od Williama Shakespeara.