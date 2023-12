Vinylů se v Británii prodalo nejvíc za třicet let. Trendu velí Swiftová i Stouni

10 nejprodávanějších vinylových alb roku 2023 ve Velké Británii

1. Taylor Swift 1989 (Taylor’s Version)

2. The Rolling Stones Hackney Diamonds

3. Lana Del Rey Did You Know There’s a Tunnel Under Ocean Blvd

4. Taylor Swift Speak Now (Taylor’s Version)

5. Fleetwood Mac Rumours

6. Blur The Ballad of Darren

7. Pink Floyd The Dark Side of the Moon

8. Taylor Swift Midnights

9. Olivia Rodrigo Guts