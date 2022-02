O cestě sester Williamsových ke slávě. Jejich otce ve filmu ztvárňuje Will Smith

Šest nominací na Oscara, to už je dobrý důvod zpozornět a na vlastní oči se přesvědčit o kvalitách filmu, který se koncem roku mihl i českou kinodistribucí, zároveň byl ovšem ve světě uveden online na platformě HBO Max. V současnosti je dostupný divákům HBO GO (jež se co nevidět i v České republice promění právě v Max).