Byl chladný, bezohledný a někdy i krutý. Proč byste neměli minout dílo Thomase Manna

Přecitlivělý byl jako primadona a marnivý jako tenorista. Byl vztahovačný a samolibý, chladný, bezohledný a někdy dokonce krutý... To věru asi nejsou slova, která by vás na setkání s někým, kdo je jejich adresátem, navnadila. A to tím spíše, že je nepronesl někdo, kdo by snad byl nepřítelem dotyčného, ale naopak jeho bezmezný obdivovatel. A přece platí, že byste udělali nesmírnou chybu, kdybyste se za svých pozemských dní s kritizovaným neseznámili. Lhostejno totiž, kým byl.

Napsal díla, která už navždy budou náležet k nepomíjejícím vrcholům světového písemnictví. Taková, ke kterým se lze stále znovu vracet a z požitku z nich čerpat jak radost, tak i sílu pro vlastní životní zápasy. Životy bez alespoň občasného kontaktu s někým či něčím skutečně velikým se jednoduše nutně stávají malými.