Colours odhalují nová jména: Modest Mouse či Inhaler. Účast potvrdil Youssou N´Dour

Návštěvníci festivalu například uvidí, proč je mladá irská kapela Inhaler považována za jedno z nejnadějnějších jmen současné indie-rockové scény. Vedle nich do programu příštího ročníku přibyly další formace z Afriky: egyptští Mazaher, jeden z posledních souborů praktikující starobylý léčivý tranzovní rituál zar, a konžský afropunkový zpěvák a raper Lova Lova. Elektroniku se španělskou asturijskou tradicí a queer tématikou spojí Rodrigo Cuevas a jemnou meditativní hudbu přivezou na Colours of Ostrava švédsko-britští Hang Massive.

„Colours of Ostrava dle své tradice nabídne příští rok reprezentativní výběr africké hudby v nejrůznějších podobách - od té tradiční až po žhavou současnost. Zároveň jsem ráda, že se vedle The Killers dostane velkou měrou díky nově potvrzeným jménům Modest Mouse a Inhaler na indie-rock,” uvádí ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Dějiny moderní africké hudby stojí s letos dvaašedesátiletým Youssou N´Dourem. To on – snad nejvíc ze všech umělců – k ní přitáhl pozornost západních posluchačů. Zboural spoustu přežívajících předsudků a demonstroval její neomezené možnosti. „U jeho úchvatného hlasu se nikdy nespletete, vždycky poznáte, že je to on. S nedostižnou kapelou Le Super Étoile de Dakar za zády, se kterou dokáže odehrát nezapomenutelně energické koncerty,” doplňuje dramaturg Jiří Moravčík.

Youssou N´Dour složil víc než pět set skladeb, natočil nespočet přelomových alb, získal cenu Grammy a mnoho dalších, byl vyhlášen africkým umělcem století a je držitelem čestného doktorátu na Yale University. Na Colours představí nové, dlouho očekávné album Mbalax, které na sebe hned po vydání strhlo velkou pozornost, protože styl mbalax, který Youssou N´Dour kdysi pomáhal vytvořit, představuje v jeho nejsyrovější podobě.

Američtí Modest Mouse, kultovní ikona indie rocku, vystoupí v Ostravě poprvé v České republice. Jedna z nejoriginálnějších a nejpůsobivějších kapel americké post-grungeové scény se v minulosti dotkla vrcholů mainstreamové slávy, byla nominována na Grammy a přitáhla k sobě armádu věrných fanoušků po celém světě. Nikdy nikam ale nespěchala a v uplynulých třiceti letech vydala pouze šest alb. A teď sedmé - The Golden Casket.

Inhaler se stávají stále zářivější hvězdou irského indie rocku. Čtyři mladíci z Dublinu nejprve zaujali singly s melodickými refrény, pak se s debutovým albem It Won’t Always Be Like This jako první irská kapela po dlouhé době dostali na vrchol britského žebříčku a nakonec zvítězili v Music Moves Europe Talent Awards 2021. Na koncertech po boku Noela Gallaghera nebo na americkém turné s Blossoms pak dokázali, že si lehce poradí i s davy na stadionech.

19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července 2022 v Dolních Vítkovicích. K již potvrzeným zahraničním jménům patří The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Kings of Convenience, Wardruna, Princess Nokia, Meduza, Sleaford Mods, Hiromi a řada dalších. Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne festival tradičně na mnoha pódiích bohatý doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Čtyřdenní vstupenky na rok 2022 jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu a v sítích GoOut a Ticketportal.