Další ohlášenou hvězdou Colours of Ostrava bude Macklemore. Slibuje velkou podívanou

Macklemore přiveze v červenci do Ostravy na hlavní pódium výpravnou show, která návštěvníkům nabídne velkou podívanou - s hudebníky i tanečnicemi a tanečníky. Zároveň na jaro 2023 ohlásil vydání nového alba. „Když jsme viděli koncert Macklemora, hned jsme věděli, že ho chceme mít. Je to zážitek, na rozdíl od obvyklých rapových koncertů je Macklemore doprovázen živou kapelou s velkou výpravou, choreografiemi a podobně,“ láká na koncert ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Macklemore se od začátku kariéry ostře stavěl proti jakékoliv formě rasismu, podporoval práva a důstojnost komunity LGBT+. Jeho skladba Same Love se proměnila v neformální znělku washingtonské kampaně za legalizaci manželství osob stejného pohlaví. Zazpíval ji i při přebírání Grammy, kdy se k němu hlasy přidaly Madonna s Mary Lambert, zatímco Queen Latifah v přímém přenosu celebrovala hromadnou svatbu třiatřiceti homosexuálních a heterosexuálních párů, kterým postupně pogratuloval podáním ruky také Paul McCartney.

K dalším potvrzeným jménům na Colours of Ostrava 2023 patří OneRepublic (USA), Gilberto Gil (Brazílie), Sleaford Mods (Velká Británie), Tom Grennan (Velká Británie), Lubomyr Melnyk (Kanada / Ukrajina), The Comet is Coming (Velká Británie), Hania Rani (Polsko), Son Rompe Pera (Mexiko), LaBrassBanda (Německo), The Longest Johns (Velká Británie), Luke Howard (Austrálie), Garden City Movement (Izrael), Imed Alibi & Khalil EPI (Tunisko) a Lala Tamar (Izrael).

Celkově festival Colours of Ostrava nabídne od 19. do 22. července 2023 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic na desítce hudebních scén program účinkujících všech žánrů z celého světa a na dalších mnoha scénách nehudební program včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, filmů, workshopů i výtvarných aktivit.

Čtyřdenní a jednodenní vstupenky jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti GoOut. Více informací na www.colours.cz.