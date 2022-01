Encyklopedie akčního filmu na Palmovce. Dianiškova bláznivá komedie v divokém tempu vrší nápady

Autor se možná inspiroval známou povídkou Raye Bradburyho Burácení hromu o cestování v čase, kdy sebemenší zásah do minulosti může v budoucnu vést ke změnám k horšímu. Jeho hrdiny jsou dva youtubeři Mr. Hlad a Vašek (Adam Vacula a Tomáš Dianiška), kteří natáčejí internetový magazín o akčních filmech. Jsou jejich velkými fandy, mají v malíčku všechny hlášky, mechanismy a klišé tohoto žánru.

Přesně s touhle výbavou si Dianiška umí výborně pohrát, takže začátek je svěží a svižný. Pak se inscenace trochu rozklíží a do přestávky se v ní střídají propady a vzestupy, druhá půlka je o hodně dynamičtější a zábavnější, ale není vyloučené, že si divák na Dianiškovu divočinu zvykne a přijme ji, protože z větší části vtipná je.

Červí dírou do roku 1976

Děj se vytáčí do vysokých obrátek – v bytě, kde tahle youtuberská dvojka operuje, pobývá ještě Hladova sestra Vendula (Anežka Kubátová), do které je Vašek zamilovaný. Na invalidním vozíku přijede podivná osoba, která jim přečte ještě podivnější vzkaz a dodá varování před mixerem a vzápětí se sama odpraví.

Do mixeru se i tak dostanou jaderné steroidy ze Severní Koreje a trojice se červí dírou přenese do roku 1976, do věznice, kde na palandě spí Václav Havel a vedle se motá vrah Brůna z majora Zemana. Z tlustého Marka je akční hrdina podobající se jejich představiteli Bruci Willisovi (Jakub Albrecht) a z Vaška Lara Croft v tričku a šortkách (Pavla Gajdošíková). V nastalém mumraji se trojice snaží zjistit, co se stalo.

Vašek omámen vlastním právě narostlým poprsím, jehož zkoumání ho prý uklidňuje, omylem vážně zraní Václava Havla hokejkou a vzápětí jim dojde, v jakém maléru se ocitli. Po vzoru akčních hrdinů jdou napravit, co provedli, především dostat Havla z kómatu. Ocitnou se mezi disidenty a undergroundem, ale také v pařátech estébáků, zejména sexy estébačky Marie (Vendula Fialová), která je tak zapálená soudružka, že v milostném vytržení objímá i televizor s Brežněvem. Jak se později ukáže, má v příběhu zásadní a překvapivou roli. Trio se ale především potká s profesorem Patočkou a podílí se na vzniku Charty 77.

Dianiškova bláznivá komedie v až neuvěřitelně divokém tempu vrší nápady, paradoxy, gagy a fórky všeho druhu. Autor dokáže v reáliích vyhmátnout někdy skryté absurdní jádro a rozvíjet ho v dalších groteskně posunutých situacích a dodávat jim další významy. Tuhle metodu má propracovanou, výrazně s ní pracoval třeba ve hře Mlčení bobříků. Umí také nečekaně a zábavně spojovat motivy, na nic nezapomene, aby to využil v nových ještě bizarnějších konstrukcích. Nápad spojit klišé akčního filmu s parodií normalizace je nosný, tím spíš že Dianiška umí v tomhle spojení hledat vtipné souvislosti.

Encyklopedie akčního filmu je zatím asi jeho nejobžernější hra, což samozřejmě ukrývá i slabinu, prostě někdy je těch zátočin a vykloubených vtípků až příliš. Na druhé straně divák musí jeho slovní humor zpravidla založený na kontrastech a parodování klišé, ocenit – když se Vendula uvede do klinické smrti, aby dostala Havla z kómatu, křičí na něj – pane Havle, vraťte se! Budete mít bustu v Kapitolu, Stouni zahrajou na Strahově, vezmete si Veškrnovou. Jinak bude místo Lennonovy zdi Leninova.

TOMÁŠ DIANIŠKA: ENCYKLOPEDIE AKČNÍHO FILMU Režie: Tomáš Dianiška Dramaturgie: Ladislav Stýblo Výprava: Lenka Odvárková Divadlo pod Palmovkou, premiéra 17. 12.

Dianiška s empatií a humorem paroduje prostředí undergroundu a tak trochu i profesora Patočku (Martin Hruška), kterého vybavil lehce natvrdlým vnukem Markem milujícím dinosaury a hodlajícím studovat paleontologii. Prosí dědečka, aby mu svým angažmá nekazil možnost studia. Ale filozof v Hruškově podání je laskavý, chápající, ale pevný jak skála, a když slyší kazetu s Plastiky, praví – poslouchat se to nedá, ale mlčení je přitakávání zlu.

Mezi Plastiky hraje prim Ivan Jirous, kterého hraje Jan Teplý, ikona undergroundu je v jeho nadsazeném ztvárnění střelená i odvážná a podobně vychází i celá atmosféra této společnosti. Výborný nápad byl přivést na jeviště živou kapelu, která v druhé půlce výrazně pointuje rychle se střídající situace, ať už se hrají Muchomůrky bílé nebo Krylovy Jeřabiny. Na závěr ještě zpívající Magor zajede výmluvně do propadla a zdá se, že běh věcí bude napraven.

Dianiškova nová hra je i přes pár výhrad především vynalézavě napsaná komedie ve stylu, jaký od autora známe. Hlubší výpověď postrádá, ale vyžadovat ji se mi nezdá adekvátní, nepochybně ani o to autor tentokrát neusiloval.