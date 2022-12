Kolos se zase hroutí. Groteskní Moskoviáda předvádí kágébáckou mučírnu, drsnou milenku i pochod Moskvou

Děj novely se odehrává v jediném dni v Moskvě a jejím hrdinou je Otto von F., ukrajinský básník a vlastenec, ale také ožrala, žvanil a milovník žen. Vše začíná ve všesvazovém domě literátů v jedné z moskevských výškových budov, kde se plouží různé existence, které by se rády proslavily psaním v hlavním městě impéria na hliněných nohou.

Ottova iniciační cesta městem za přítelem disidentem, který vydává nezávislé noviny, se klikatí přes chlastací zastávky, opakované pokusy zakoupit něco pro děti přátel v obchodním domě Dětský svět, kde ale mají jen papírové holubice. Poté, co se střetne s milenkou Galjou, se přes záchodky dostane až do jakéhosi předpeklí v podobě tajné vládní linky metra a následně do spikleneckého centra mrtvých, kteří bojují za zachování Sovětského svazu.