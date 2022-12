Eddie Stoilow mají nový klip. Hlavní roli hraje zápasník Jiří Procházka

Singl So Many Times představuje po zvukové, stylové i produkční stránce start nové éry Eddie Stoilow. „S DJem Dafonicem jsem spolupracoval už v minulosti na několika skladbách. Výsledek byl vždycky super. Je to jeden z nejlepších současných moderních producentů, které znám. Skvěle se dohromady doplňujeme. Ačkoli zvuk a styl je moderně hozený do elektroniky, samotný song je pořád založen na ‚písničce‘. To je vidět i u So Many Times. Je to dynamická, pestrá skladba, ale zároveň i pořádně melancholická,“ popisuje Honza Žampa.

Klip k singlu So Many Times vznikl pod vedením Daniela Horníka a Jaroslava Zderadičky ze společnosti FILMZLICINCOMPANY. Dvojice už má na svém kontě celou řadu úspěchů, mezi jejich poslední díla patří například klip k písni Pomalu od Marka Ztraceného. Video se natáčelo v nočním Brně.

Ústřední postavou videoklipu je zápasník Jiří Procházka. „S Honzou jsme kamarádi a moc mě potěšilo, že jsem si mohl střihnout tuhle roli v jeho klipu. Natáčení bylo super, celý mě to hrozně bavilo. Dost pro mě znamená i samotný děj klipu, jde o hodně citlivý téma, který se odráží i do mého osobního života,“ popisuje Jiří Procházka. Roli jeho lásky ztvárnila mladá herečka Vivien Machková.

Eddie Stoilow vznikli v roce 2003. Vydali čtyři studiová alba, poslední Jupiter vyšlo v roce 2016. Mezi jejich nejúspěšnější písničky patří Baby, Frozen a singl With You, se kterým se skupina v roce 2018 dostala až na úplný vrchol českého přehledu nejhranějších skladeb v rádiích. V roce 2012 si v Polsku s Eddie Stoilow zahrál na bicí brankář Petr Čech, jenž si na koncert odskočil mezi dvěma zápasy fotbalového Eura. V roce 2019 Eddie Stoilow předskakovali The Rasmus na jejich evropském turné.