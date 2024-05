Zlatou palmu získalo v Cannes drama Anora, Coppola předal ocenění Lucasovi

„Tento film je velkolepý, plný lidskosti...Zlomil nám srdce,“ zhodnotila podle agentury AFP vítězný film předsedkyně poroty Greta Gerwigová. Anora se prosadila v konkurenci dalších 21 snímků.

„Tohle byl doslova můj hlavní filmařský cíl posledních 30 let, takže si nejsem jistý, co budu dělat po zbytek života,“ vtipkoval při přebírání ceny třiapadesátiletý Baker. Vzápětí ale za smysl své další tvůrčí činnosti označil boj za to, aby zůstalo kino živé. „Musíme bojovat za natáčení filmů, které se dostanou do kin. Svět si musí uvědomit, že sledování filmu na mobilu nebo doma není způsob, jak se dívat na filmy,“ prohlásil.

Agentura Reuters o příběhu exotické tanečnice Ani, která se v mladické nerozvážnosti vdá za syna ruského oligarchy, píše jako o dojemném dramatu plném černého humoru, agentura DPA zase jako o svižném filmu, který zaujme skvělými herci a herečkami, nečekanými zvraty a spoustou humoru.

Velkou cenu poroty, která je druhým nejdůležitějším oceněním na tradičním festivalu, si odneslo indické drama All We Imagine as Light (Vše, co si představujeme jako světlo), které podle agentury AP značná část pozorovatelů považovala za největšího favorita na hlavní cenu.

Americko-mexický film Emilia Pérez francouzského režiséra Jacquese Audiarda získal Cenu poroty, nejlepším režisérem se stal Portugalec Miguel Gomes s dramatem Grand Tour. Čestnou Zlatou palmu získal americký filmař George Lucas, který ji převzal z rukou další režisérské legendy Francise Forda Coppoly.

Mezi herci se prosadil Američan Jesse Plemons, který zazářil po boku Emmy Stoneové v komediálním dramatu Milé laskavosti. V ženské kategorii si cenu výjimečně odnesla hned čtveřice hereček - Karla Sofía Gascónová, Zoe Saldanaová, Selena Gomezová a Adriana Pazová. Všechny vynikly v oceněné krimikomedii Emilia Pérez. Gascónová se navíc stala první trans ženou, která tuto cenu v Cannes získala. Ocenění věnovala „všem trans lidem, kteří trpí“.