Ruská galeristka žijící v Praze pořádá výstavu, výtěžek půjde na Ukrajinu

„Ačkoli jsme se do Česka s rodiči přestěhovali v devadesátých letech a mám českou občanku, cítím za současnou krizi vinu. První dny jsem měla pocit, že bych měla lézt kanály, ale pak mi to konečně došlo. Ukrajině pomůžu tím, co dělat umím,“ popisuje vznik akce galeristka Alexandra Karpuchina.

Od akce si slibuje nezanedbatelný výtěžek, který chce využít na aktuální potřeby ukrajinských občanů ať už na válečné frontě, či u nás jako pomoc imigrantům. „Ohlasy jsou zatím skvělé. Během prvních dnů jsme vytěžili bezmála 300 tisíc korun, a to prodejem nejen cenných děl renomovaných autorů, ale i prací studentů, třeba jen za několik tisíc. Je pro mne důležité, že podpořit projekt tímto způsobem může opravdu každý a každý v rámci svých možností,“ říká galeristka.

Mezi zastoupenými umělci od prvního dne figurují jména jako nejprodávanější tuzemský umělec Krištof Kintera, samozvaný „obecní sochař“ Kurt Gebauer, temný figuralista Josef Bolf, miláček digitální generace Julius Reichel nebo umělec Michal Škapa, dříve vystupující pod pseudonymy Tron nebo 2Rock.

„Hned druhý den po zahájení charitativního salónu jsme ho museli začít doplňovat o nová díla a to opět buď z depozitáře galerie, či oslovením nových autorů. Chceme udržet počet mezi 20 a 30 díly po dobu trvání akce a tak je z toho trochu práce na plný úvazek. Mezi novými autory kterým mohu poděkovat jsou například Andrea Baštýřová, Miriama Kardošová, Michal Škapa, nebo Julie Kopová,“ vysvětluje Karpuchina.

Rusko na akci zastupuje Philipp Kolychev, multimediální autor, jenž studoval na AVU a který do akce věnoval plášť s autentickým designem. Místo tradiční přírodní kamufláže použil hojně medializované obrazy násilí. Ukrajinu reprezentují mladí umělci Alexandr Martsynyuk, student pražské AVU, nebo Masha Kovtun a Serhij Ďakiv, kteří docházejí do Ateliéru malby u Jiřího Černického a Michala Novotného na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. „Situace na Ukrajině mi vzala slova. Bylo mi jasné, že musím konat,“ svěřuje se Ďakiv. Autoři všech děl se vzdali nároku na odměnu.