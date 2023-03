Intenzivní koupel v pocitech. HaDivadlo předvádí, jak může být blízkost ve vztazích toxická

Inscenace Požár v šťastném Rakousku je první spoluprací mezi HaDivadlem a režisérem Eduardem Kudláčem – divadelním experimentátorem, dramatikem a fotografem, jehož domovskou scénou je Mestské divadlo Žilina. Projekt uvedený v den prvního výročí běsné ruské války spadá také do dnů připomínajících třicet let od česko-slovenského státního rozvodu. Udržování či vytváření podobných vazeb je nesmírně důležité. HaDivadlo už dalo amatérským ukrajinským běžencům prostor ve speciálním působivém projektu Než skončí válka. Jako jediná tuzemská scéna titulkuje oba vzpomínané kusy do ukrajinštiny.

Dechberoucí rodinná sága

Rakousko-Uhersko a vztah dvou žen přerůstající v toxickou blízkost je tady literárním i dramatickým návratem do někdy idylicky nahlížených časů. V optice současnosti naznačuje i cosi o hledání nové, svobodné budoucnosti Evropy. Magická próza vyšla v brněnském nakladatelství Větrné mlýny, stále zářivější hvězda ukrajinského literárního nebe (v HaDivadle bude mít autorka i tematickou besedu a čtení) ji zalidnila všedně nevšedními postavami a postavičkami, jejichž životy plynou a rozplývají se na pozadí epochy, která jejich potomkům obrůstá mýtem o šťastném Rakousku, které se ocitlo v názvu inscenace.