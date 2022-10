Zapomenutá hvězda Elen Tanasco. Pozoruhodné osudy jedné tanečnice

Nevěděla jsem, a ani tam, kde se o Heleně Atanaskovičové alias Elen Tanasko píše víc, zatím její úmrtí nezaznamenali. Není asi divu, letos dosáhla 102 let, žila ve Vídni, její muž zemřel už před mnoha lety a na to, že byla kdysi v Československu populární tanečnicí a zahrála si ve dvou filmech, se už dávno zapomnělo.

Elen Tanasco (* 1919), vlastním jménem Helena Herget-Atanasković, pocházela z pražské jugoslávské rodiny, jako tanečnice vystupovala například v Novém německém divadle či ve skupině Joe Jenčíka, tančila v muzikálu Divotvorný hrnec v Karlíně, potkala se s Janem Werichem, Oldřichem Novým i s Vlastou Burianem a také se – v roce 1947 – poznali s Karlem Krautgartnerem.

Vzhledem k jejímu jugoslávskému původu poválečné československé úřady dvojici nepovolily sňatek, Elen Tanasco ale partnera následovala do emigrace, kde se později vzali. On pokračoval v kariéře, již započal v Československu. Ve Vídni se stal dirigentem rozhlasového jazzového orchestru, v roce 1971 přesídlil do Kolína nad Rýnem, kde vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Rheinische Musikschule, ale krátce nato, v roce 1982, zemřel.

Ona se k herectví již nikdy nevrátila. V rozhovoru, který s ní coby „zapomenutou hvězdou“ telefonicky vedl před dvanácti lety Ondřej Suchý, potvrdila, že poté, co odešla, se už před kamerou ani na jevišti neobjevila, ale začala tanec vyučovat v Německu a ve Vídni a prostřednictvím rehabilitační gymnastiky pomáhala nemocným.

Zpráva o její smrti přináší možnost připomenout si nejen jednu pozoruhodnou dámu, ale také fakt, že Karel Krautgartner patřil ke špičkám zdejší hudební scény a že letos uplynulo nejen čtyřicet let od jeho smrti, ale také sto let od jeho narození. Životy obou jistě stojí za vzpomínku.