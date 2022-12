Iva Marešová přichází s klipem Návrat domů z nového alba Slovanské Vánoce

Třináctipísničková kolekce Slovanské Vánoce přináší pohanské i křesťanské rituály adventu a každý muzikant do ní vnesl to své. Vznikly tak autorské vánoční písně a zároveň kapela vybrala i koledy z krajin, z nichž pochází. „Některé jsou staré tak, že už je neznají ani místní obyvatelé. Na desce máme koledy z Běloruska, Ukrajiny, Ruska, Srbska a samozřejmě z Čech. Chtěli jsme tak uctít své kořeny a předky,“ říká Iva Marešová. První tři singly Návrat domů, Amen a Noviny, které předznamenaly vydání Slovanských Vánoc, se umístily v prestižním Spotify playlistu New Music Friday.

Slovanské Vánoce začaly vznikat před dvěma lety, kdy měl každý z kapely přinést koledy ze svého rodiště. „Aliaksandr je Bělorus, Ilia Rus, jeho maminka je z Ukrajiny, my ostatní jsme z Čech, podle tohoto klíče je jasné, jakou koledu kdo přinesl. Výsledný zvuk spojuje naše razamská zemitost. Nevnímáme advent jako sladký čas. Naopak je to pro nás doba, kdy se člověk může vnořit do hlubin sebe sama a porozumět důležitým sdělením své duše,“ popisuje Iva Marešová.

Například běloruské koledy jsou podle ní hudebně hodně zemité a syrové a jejich texty v sobě mají humor, hravost, radost a lehkost. „Ukrajinskou lidovou koledu s ruským textem přinesl Ilia, který má kořeny v Rusku i na Ukrajině. Ta je pro mě osobně ve svém pojetí zase velkolepou oslavou duchovnosti, obdobně i další ukrajinské koledy, ve kterých vnímám pravoslaví v čisté podobě,“ popisuje zpěvačka, která si všímá, že naopak české koledy se orientují především na narození Krista. „Dle mého mají o něco méně lidského tepla v porovnání s koledami z Běloruska a o něco více ‚chladu‘ kostelů a katedrál,“ dodává.

V autorských písních se kapela zaměřila na oslavu předků a na spojení s přírodou, čímž se dotýká pohanské kultury Slovanů, úcty k přírodním živlům, ale zároveň je pro ně důležitá i prapodstata spojená s energií Krista. „Už náš název Razam – což bělorusky znamená dohromady, společně – o nás vypovídá, že rádi propojujeme své kultury a hledáme společný smysl v hudbě a umění. Vždy je pro nás podstatný respekt a láska k druhým. Bez ohledu na to, kde se kdo narodil a v jakého boha věří, protože ve všech koutech světa existují dobří lidé,“ uzavírá zpěvačka.

Na albu tak posluchači najdou například všeobecně známou píseň Noviny, i když v podání Razam v jiném aranžmá, a na druhé straně například autorskou skladbu Návrat domů. Tu Iva Marešová napsala jako projev úcty svým zemřelým rodičům a všem svým předkům.