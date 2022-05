Ivan Mládek se vrátí mezi fanoušky, kteří před lety způsobili jeho comeback

Když v roce 1995 zahrál Ivan Mládek před desetitisícovým auditoriem Na Bojišti v rámci tehdejšího trutnovského festivalu, znamenalo to pro tohoto hudebního baviče opravdový comeback. Od té doby se objevil na řadě hudebních akcí, měl mnoho televizních vystoupení a letos se na pozvání pořadatelů trutnovského festivalu, který se mezitím přesunul do brněnského areálu Na Střelnici a změnil jméno na TrutnOFF BrnoON, před stejné (a v mnohém jistě i omlazené) publikum vrátí.

„Když tehdy pozapomenutý Ivan Mládek přijel, nikdo nevěděl, jak to dopadne. Po příjezdu se začal v zákulisí strojit do texasek. Jak jsem to viděl, šel jsem rychle k němu a prosil jej, ať to nedělá. Ať si vezme své kostkované sáčko s motýlkem a texasky nechá v autě. Celý zsinalý se tehdy na mě dlouze podíval a jen řekl: „Vážně?“. A nejistou chůzí šel na pódium. Za pár minut se svým banjem málem zboural celý areál a stal se hvězdou festivalu s undergroundovými kořeny,“ vzpomíná zakladatel festivalu Martin Věchet.

Festival oznámil i řadu dalších nových jmen programu, z domácích například Roberta Křesťana s Druhou trávou, Monkey Business, Muchu nebo Garage. Zahraniční soupisku obohatí známá britská kapela Reef, která přiveze repertoár z nového alba Shoot Me Your Ace, jež je aktuálně na osmém místě britského žebříčku.

Původní členy Reef Garyho Stringera a Jacka Bessanta doplňují zkušení harcovníci Jesse Wood, který je synem Ronnie Wooda z Rolling Stones, a bubeník Luke Bullen, jenž hrál například v kapelách zpěváka Bryana Ferryho nebo Joe Strummera z punkových The Clash. Na jejich novém albu Shoot Me Your Ace s nimi navíc hostuje i kytarista Andy Taylor z populárních Duran Duran, který je rovněž producentem a spoluautorem desky.

Zmiňované kapely tak doplní program festivalu, jenž proběhne od 18. do 21. srpna. Mezi již ohlášenými jmény jsou např. Sisters of Mercy, The Subways, Hudba Praha, Michal Prokop s Framus Five nebo Aneta Langerová. Do 20. května lze na webových stránkách festivalu objednávat vstupenky za 1500 Kč, po tomto datu se o stokorunu zdražují. Při objednání devíti vstupenek je desátá zdarma.