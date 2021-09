Poslední sbohem Belmondovi. Na obřad dorazili Alain Delon, Pierre Richard i nejbližší rodina

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Přímý přenos z dění před kostelem můžete sledovat na iDNES.cz. Už ve čtvrt na jedenáct dorazily před vstupní portál kostela Saint-Germain-des-Prés pohřební dodávky s rakví a věnci. Jejich příjezd si vysloužil uctivý potlesk přihlížejících. Vstup do kostela je regulován pomocí zátaras vytvářejících příchodový koridor.

Mezi prvními smutečními hosty dorazili Belmondovi nejbližší, včetně vnuka Victora Belmonda, který ve čtvrtek promluvil v Invalidovně. Ze známých tváří se objevila oceňovaná francouzská herečka Catherine Jacobová, herec Jean Dujardin, režisér Claude Lelouch, zpěvačka Veronique Jannotová, moderátor Michel Drucker či bývalý francouzský fotbalista Luis Fernandez.

Největších ovací se ovšem dočkaly další legendy francouzského filmu Pierre Richard a Alain Delon, který musel dlouhé chvíle kynout na schodech před portálem. Právě Delon reagoval na zprávu o kolegově úmrtí slovy, že je „absolutně zničený“. „Teď se pokusím vydržet, abych za pět hodin neudělal to samé ... Ale vězte, že by to nebylo špatné, kdybychom odešli společně,“ uvedl v pondělí.

S jedenáctou dopolední se v kostele rozezněly varhany a služba dovnitř za doprovodu kněžích donesla rakev s ostatky Jeana-Paula Belmonda.

Stovky lidí včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dorazily uctít památku francouzského herce už ve čtvrtek odpoledne. Výjimečný národní ceremoniál v pařížské Invalidovně obsahoval vojenskou přehlídku, minutu ticha, francouzskou hymnu a zhruba čtvrthodinový prezidentův projev. Vlajkou zakrytou rakev s hercem pak za živého uvedení ústřední skladby z filmu Profesionál vyprovodil dlouhý potlesk. Zájemci se Jeanu-Paulu Belmondovi mohli přijít poklonit až do večerních hodin.



Filmový herec a legenda francouzského filmu Jean-Paul Belmondo zemřel v pondělí v 88 letech. V Invalidovně se mu dostalo výjimečné pocty, kterou Francie naposledy uspořádala po úmrtí exprezidenta Jacquese Chiraca.