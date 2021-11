‚Opatření jsou extrémní.‘ Je potřeba ohradit se i vůči tomu, co by mohlo dávat smysl, říká miliardář Janeček

Jak hodnotíte návrat Českého slavíka pár minut po konci slavnostního ceremoniálu?

Pozitivně. Lidem se to líbilo a zatím ode všech dostávám jen samé kladné reakce. Není si na co stěžovat.

Hlasovalo se vaší metodou D21. Zjistili jste o jejím uplatnění v praxi něco nového?

Nic zásadního, těch aplikací máme spoustu. Ono ani motivací pro koupi Českého slavíka nebylo nějak analyzovat D21, ale spíše s ní seznámit veřejnost.

Vy sám jste v anketě hlasoval?

Ano, nebudu prozrazovat pro koho, ale uspěli i ti, pro které jsem hlasoval.

Co říkáte na vystoupení rapera Řezníka, vítěze v kategorii Hip hop a rap, který pronesl, jak doufal, že už se Český slavík nikdy nevrátí?

Jeho vystoupením jsem nebyl překvapen. Věděl jsem dopředu, že nějak uspěl, takže jsem očekával, že něco podobného může nastat. Ale nebylo to pro mě určitě nic zásadního.

Pořadatelé Českého slavíka Řezníka před lety z ankety vyřadili. Byla to chyba?

Myslím, že určitě. Když jsou nějaká pravidla, tak musejí být férová a když se někomu někdo nelíbí, neznamená to, že ho může jen tak vyřazovat. S tím nesouhlasím.

Ve spodní části sálu, který častěji zabírala kamera, přítomní měli nasazené respirátory, na balkonech už však byla situace horší. Budete z toho organizačně vyvozovat nějaké důsledky?

Nebudu a jsem rád, že tomu tak je.

Vnímáte to ze strany těch, kteří si je odmítli nasadit, jako projev svobody, o které jste se zmínil ve své závěrečné řeči?

Víte, ono je to složité téma. Ta opatření jsou extrémní a když je něco extrémní, tak je to špatně a je potřeba se proti tomu postavit. Tím pádem se pak člověk musí ohradit i vůči nařízením, která by mohla dávat smysl a za normálních okolností by je člověk respektoval. Ten tlak je prostě příliš velký.

Jste připraven, že by ze strany hygieny mohly přijít nějaké sankce?

To není otázka na mě. Lidé se prostě rozhodli sami a s tím se nedá nic dělat.