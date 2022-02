Ve věku 75 let zemřel Ian McDonald, spoluzakladatel rockové skupiny King Crimson

Ian McDonald se narodil roku 1946 v Londýně. V roce 1968 společně s dalšími hudebníky, mimo jiné Gregem Laken a Robertem Frippem, založil skupinu King Crimson. Na slavném debutovém albu skupiny In the Court of the Crimson King z roku 1969 hrál na více nástrojů, včetně saxofonu, flétny a vibrafonu.

Po vydání prvního alba McDonald skupinu opustil. Do hudebního uskupení se nakrátko vrátil před tím, než jej v roce 1974 na čas Fripp rozpustil.

V roce 1976 založil McDonald s britským kytaristou Mickem Jonesem a americkým zpěvákem Lou Grammem skupinu Foreigner. Hrál na třech jejích albech, která se všechna dostala do americké Top 10 a přinesla hity jako Cold as Ice, Juke Box Hero, I Want To Know What The Love Is nebo Feels Like the First Time. V roce 1980 po neshodách s Mickem Jonesem kapelu opustil.

„Ian byl úžasný skladatel a multiinstrumentalista,“ řekl bývalý kytarista skupiny Genesis Steve Hackett. „Vždycky jsem velmi obdivoval jeho sólovou tvorbu i vše, co dělal mimo jiné s Crimson a Foreigner,“ dodal.