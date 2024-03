Když si kupa významu začne žít vlastním životem. Bestseller Janne Tellerové se po dvou dekádách dočkal češtiny

Po všech stránkách: kniha se dočkala milionových prodejů, filmové adaptace a překladu do desítek jazyků. Před několika týdny k nim přibyla čeština. Co je ta kniha zač, o co v ní jde – a komu?

Těch ultimativních replik je v textu víc než dost. Vůbec celý ten příběh je dost ultimativní. Na začátku zazní provokativní replika jistého Pierra Anthona, žáka sedmé třídy jedné základky kdesi na okraji Dánska.

Ten klučina hned první poprázdninový den sdělí učiteli i spolužákům poznání, k němuž se dopracoval: Nic nemá smysl, význam neexistuje.