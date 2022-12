Legenda brazilské hudby Gilberto Gil bude další hvězdou Colours of Ostrava 2023

Gilberto Gil v Ostravě zahraje „the best of“ své bohaté hudební kariéry. K první hvězdě, americké kapele OneRepublic, tak vedle něj přibyla další nově potvrzená jména - například britská elektropunková dvojice Sleaford Mods, výjimečný klavírista ukrajinského původu Lubomyr Melnyk, britská jazz-psychedelická formace The Comet is Coming, britský zpěvák Tom Grennan, polská neoklasická klavíristka Hania Rani, mexická cumbia formace Son Rompe Pera nebo německá technodechovka LaBrassBanda.

„Koncert Gilberta Gila na našem festivalu se stane první a vzhledem k rozlučkovému charakteru turné také poslední příležitostí vidět na vlastní oči tuto žijící hudební legendu, navíc v doprovodu početné kapely složené ze členů jeho rodiny. Gilberto Gil ovlivnil celé generace hudebníků, kulturu Brazílie a zanechal zásadní stopu na globální scéně. Aktivně vystupoval za odstranění sociálních rozdílů a proti ničení životního prostředí,“ vysvětluje ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Gilberto Gil, rodák ze Salvadoru, hlavního města nejafričtějšího brazilského státu Bahia, tradiční brazilské styly propojil s rockem, reggae, funky, popem a celou svou kariéru zpochybňoval jakoukoliv hudební ortodoxii. Svoji hudební kariéru začal na akordeon v 50. letech inspirován Luizem Gonzagou. Pod vlivem João Gilberta, bossa novy a Dorivala Caymmiho začal hrát na akustickou a posléze na elektrickou kytaru.

V 60. letech se Gilberto Gil stal spolu s Caetanem Velosem, Tomem Zé a skupinou Os Mutantese ideovými vůdcem nového kulturního hnutí tropicália, které stálo na tvůrčí svobodě. Na brazilské styly naroubovali avantgardu, psychedelii, surrealistické texty, hravost Beatles a radikální názory. Když ale v roce 1968 vydali přelomový manifest – album Tropicália: ou Panis et Circencis – vojenská junta vycítila v hnutí silnou hrozbu. Gila s Velosem nejprve uvěznila a nakonec donutila k odjezdu do Velké Británie.

Po návratu do Brazílie v roce 1972 se Gilberto Gil vedle hudby začal věnovat i politice. Svou tvorbou a názory se také významně podílel na návratu demokracie a v letech 2003-2008, kdy zemi vládl prezident Lula da Silva, byl úspěšným ministrem kultury. V té době například v sídle OSN odzpíval v mnoha jazycích šestnáct skladeb, včetně Imagine od Johna Lennona, a nechal se na conga doprovázet generálním tajemníkem Kofi Annanem.

Přestože letos oslavil osmdesáté narozeniny, stále má dost sil na to, aby se vydal koncertovat do Evropy. Tentokrát s celou rodinou - a filmový dokument Em Casa Com os Gil (At Home with the Gils) zachycuje, jak k tomu došlo. S dětmi, vnuky, pravnuky, synovci a zeti se sešli v domě nedaleko Rio de Janeira a dohodli se, že každý do vystoupení vloží oblíbené Gilovy, vlastní nebo převzaté skladby a společně si to na podiu užijí. Na Colours of Ostrava se představí ve třináctičlenné sestavě, včetně slavných dcer Prety, Flor a Nary nebo syna Bema.

Celkově festival Colours of Ostrava nabídne od 19. do 22. července 2023 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic na desítce hudebních scén program všech žánrů z celého světa a na dalších mnoha scénách nehudební program včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, filmů, workshopů i výtvarných aktivit. Čtyřdenní vstupenky jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti GoOut.