Literární veřejnost stále čeká na ‚velký mileniálský román‘. Co se pod tím ale vlastně skrývá?

V září vyšla v Londýně nová kniha Sally Rooneyové, jejíž název by se dal přeložit jako Kde jsi, krásný světe. Jedná se o třetí román irské autorky, která je považována za jednu z nejvýraznějších postav mileniálské literatury vůbec. V anglofonních médiích se to tak opět hemží otázkami, co jsou ti mileniálové vlastně zač, kde mají svůj velký generační román a jaký význam přikládají literatuře v digitalizovaném světě, který jako kdyby se pomalu, ale jistě řítil do záhuby.