Frida Kahlo, Madonna, babička a trenérka na jednom jevišti. Losers Cirque Company uvádí akrobaticko-taneční představení

Žena, růže, píseň, kost představí čtyři autentické osobnosti - každou zpracovanou v jiném žánru - nonverbálním divadle, tanci, akrobacii a gymnastice.

Každá z aktérek představení Martina Illichová, Kristýna Stránská, Ivona Szantová a Šárka Tětěruková vypráví, co jí v životě inspiruje, co obdivuje, co jí fascinuje. Co jí pomáhá se na své cestě životem zorientovat. Jako svou inspiraci si každá vybrala jednu ikonickou osobnost a tu v choreografii Jindřicha Panského pohybově ztvárnila.

„Bylo strašně zajímavé dávat představení dohromady a rozvíjet ho. Známe se sice všichni dost dlouho, pravidelně spolu vystupujeme a trávíme spolu dost času, ale poznali jsme se zas trochu jinak. Myslím, že každý z nás prostřednictvím té role poznal i kus sebe,“ říká choreograf představení a člen Losers Cirque Company Jindřich Panský. „Doufám, že se v jednotlivých rolích poznají i sami diváci,“ dodává choreograf.

Čtyři osobnosti, které jsou vzorem pro generace po celém světě. Akrobaticko-taneční představení Žena, růže, píseň, kost o ženských vzorech bude mít premiéru 1. prosince na domovské scéně Losers v Divadle BRAVO! a poté se zařadí do stálého programu.

Z představení Žena, růže, píseň, kost