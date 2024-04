Možnost vsadit si na vítěze Magnesie Litery? Proč „tipsportizace“ soutěže není průšvih, ale výhoda pro spisovatele

Nad touhle „tipsportizací“ literární ceny, co chce „oceňovat a propagovat kvalitní literaturu“, se dá jistě trochu zoufale pousmát – ale to by bylo to nejsnazší a nejhloupější. Magnesia Litera tím dokazuje něco jiného: za třiadvacet let pobytu ve zdejším kulturním provozu nabrala takovou viditelnost a potenciál, že už se s tím dá kšeftovat. Podobně to ostatně mají nejrůznější ceny v zahraničí, včetně té vůbec nejviditelnější, globálně platné nobelovky.

Jednoznačný kandidát

Je to v první řadě skvělá reklama, promo zdarma: cena je vidět, autoři jsou slyšet. Mluví se o jejich knihách. To samozřejmě sekundárně zvyšuje prodeje vybraných titulů. Ty prodeje už Magnesia Litera zdárně násobila v minulých letech, minimálně v případě Knihy roku: dvakrát, třikrát, pětkrát – a pokud jde o Rukopis Bohumily Grögerové, který zvítězil před patnácti lety, pak možná až desetkrát. Teď to půjde ještě líp.