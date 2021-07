Mathilda válčí s neukojenou touhou. Literární obtěžování babiček čtenáře zatím neobtěžuje

Jako bychom se tak se zlámanými křídly vraceli do Afriky, kterou známe z řady děl – do té romantické, koloniální Afriky. Zkrátka Afriky využívané, vytěžované a popisované bělochy. Hned nás napadne Antoine de Saint-Exupéry, stejně tak Karen Blixenová a rovněž Roald Dahl. Tato romantika ale mívala neblahé konce. Jak skončil autor Malého prince, asi ví každý, i když detaily jeho posledního letu z Korsiky moc jasné nejsou. Životní láska Karen Blixenové, Denys Finch Hatton, se zabil v letadle přímo na africkém kontinentu, a o těžké letecké havárii Roalda Dahla na začátku druhé světové války v severní Africe se můžeme dočíst ve vzpomínkové knize Sólový let.



Tento mýtus – letadlo nad Afrikou – použil jako jeden ze základních stavebních kamenů též kanadský literát Michael Ondaatje při komponování svého románu Anglický pacient (1992). Někdo by řekl, že si při sestavování efektních motivů a historických kulis počínal šikovně, někdo by možná mluvil o parazitování a o románu, jenž nic neriskuje. Záleží na tom, co kdo od románu očekává.