Metronome Prague není jen Cave, Beck a Underworld, ale i benefice pro Ukrajinu

Festival Metronome Prague je první velký hudební a umělecký festival konaný v Praze. Jeho pátý ročník byl původně plánován na rok 2020, z důvodů pandemie covid-19 byl přesunut na rok 2021 a z téhož důvodu aktuálně přesunut na rok 2022.

Už ve středu 22. června, den před zahájením hlavní části přehlídky, se uskuteční v Křižíkově pavilonu B na pražském výstavišti koncert Ukrainian Freedom Voices. Dramaturgie vycházela z popularity pozvaných umělců jako je NK, Alekseev nebo Jerry Heil přímo doma na Ukrajině s cílem potěšit ukrajinské běžence, kteří momentálně pobývají v ČR a k živé hudbě ze své vlasti nemají žádný přístup. Zároveň se přihlíželo k tomu, aby účinkující oslovili také domácí posluchače a prohloubilo se tak české povědomí o hudbě, která na Ukrajině vzniká.

Hvězdy i naděje

Hlavními hvězdami hlavních tří dní Metronome Prague jsou Nick Cave and the Bad Seeds ve čtvrtek, Beck v pátek a Underworld v sobotu. Jedná se o hudebníky, kteří jsou běžně headlinery největších světových festivalů, první dva jmenovaní byli například před dvěma týdny hvězdami největšího kontinentálního hudebního festivalu Primavera Sound v katalánské Barceloně. Ohlasy na jejich vystoupení jsou vesměs více než pozitivní a je pravděpodobné, že tyto koncerty budou patřit k největším zážitkům letošní letní sezóny.

Trojici headlinerů od čtvrtka do soboty doplní ze zahraničních umělců například Oh Wonder, Lola Marsh, Chris Jagger, Everything Everything nebo Balthazar. Také domácí scéna se předvede ve své špičce, jména jako Lenka Dusilová, Čechomor, Mňága a Žďorp, Tata Bojs, 7krát3, Alice s Danem Bártou nebo Mig 21 se symfonickým orchestrem vždy přitáhnou dostatečné množství publika pod svá pódia.

Speciální dramaturgickou linií letošního ročníku je pak prezentace hiphopových projektů, od české klasiky typu Marpa nebo DJe Wiche až po současné hvězdy stylu a jeho slibné talenty, jako je britská raperka Flohio. Pořadatelé odhadují, že takzvanými černými koni programu budou zpěvačky Emily Burns, Lusaint z Velké Británie či americká písničkářka Melissa Lingo a také poslední dobou často skloňovaný slovenský projekt Lash & Grey.

Novou hiphopovou scénu budou také reprezentovat Redzed, Nobodylisten, dj Wich s Maniakem Kewu, Hellwana, Arleta či Annet X. Desáté narozeniny oslaví svým pátečním koncertem a noční afterparty Marpo a jeho Troublegang.

Film i virtuální realita

Pokud si budou chtít návštěvníci Metronome Prague odpočinout od živé hudby, mohou vybírat z mnoha položek nehudebního programu festivalu. V samotném areálu je čekají tři filmové projekce. Tvůrci i skupina Čechomor oslaví dvacet let Roku ďábla, nedávno zesnulého Miroslava Žbirku připomene dokument Meky a tuzemskou premiéru si na festivalu odbude dokument Nikdy nezapomenu na Tibet / Dalajlamův nevyřčený příběh. Poprvé jsou v něm zmíněny podrobnosti dalajlámova útěku z Tibetu, o životě v exilu a spousta dalších i současných událostí a myšlenek.

Divadelní složku programu zastoupí aktuální technologický projekt Brejlando. Jeho unikátnost spočívá v divadelních zážitcích ve virtuální realitě. Pomocí nejmodernějších technologií a zapůjčených VR brýlí může divák sledovat inscenace pražských divadel přímo z jeviště, v těsné blízkosti herců. Děj se odehrává všude okolo diváka, a tak blízko, že jsou mu herci na dosah ruky.

Na Metronome Prague nebude chybět ani výstava na aktuální téma. Expozici Dlouhá cesta k samostatnosti – Dějiny Ukrajiny ve 20. století přichystal spolek Díky, že můžem! tvořený třemi desítkami studentů a mladých lidí, ve spolupráci s organizací Paměť národa.

Samostatný program poběží také na jedné otevřené tedy od vstupného oproštěné scéně, umístěné v parku na pomezí obory Stromovky a areálu holešovického Výstaviště. Jejím zařazením pořadatelé vycházejí vstříc fanouškům, kteří na vstupné nedosáhnou, a přesto považují kulturu za nezbytnou součást života.